В вузах будет шумно: как в России отметят Татьянин день

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Космонавты поздравили студентов с Татьяниным днем с МКС

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Виновники торжества принимают поздравления даже из космоса.

В российских вузах сегодня будет шумно. В России отмечают День студента — или Татьянин день — праздник, который объединяет тысячи учащихся по всей стране.

Виновники торжества принимают поздравления даже из космоса — напутствия будущим инженерам, врачам, учителям дал наш экипаж МКС. Космонавты пожелали «успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях, сверхзвуковой скорости мысли и чувства невесомости в научном поиске». Корреспондент «Известий» Полина Пятышева о тех, кому предстоит исполнять этот наказ.

Ранее 5-tv.ru писал, что по традиции, 25 января необходимо посетить храм, помолиться святой Татьяне и попросить помощи с обучением или в личной жизнью. После этого следует устроить роскошное вечернее застолье и чаепитие вместе с ректором.

Сегодня обычаи немного поменялись, поэтому в честь праздника устраиваются концерты, ярмарки и соревнования. А в МГУ, традиционно за 40 дней до Дня студента варят медовуху, которую ректор вместе со студентами откроет в день торжества.

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