Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники», — отметили в региональном оперштабе.

Сегодня ночью на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил информацию об инциденте.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале возгорания.