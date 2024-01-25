Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен
На территории НПЗ горела вакуумная установка.
Фото: Depositphotos / IgorVetushko
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Пожар на территории нефтебазы в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники», — отметили в региональном оперштабе.
Сегодня ночью на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил информацию об инциденте.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале возгорания.
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