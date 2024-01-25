Вылетевший из Уфы в Омск самолет вернулся в аэропорт по технической причине

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 34 0

Прокомментировали ли ситуацию в авиакомпании?

Вылетевший из Уфы в Омск самолет вернулся в аэропорт по технической причине

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Уфы в Омск вернулся обратно, посадка совершена успешно. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в уфимском аэропорту.

Посадка в воздушной гавани была совершена в 08:28 (05:28 мск). В этот момент службы аэропорта работали в штатном режиме. Вернуться пришлось по технической причине. По данным портала Flightradar24, на борту произошла чрезвычайная ситуация. Рейс подал соответствующий сигнал, а на сайте он был промаркирован кодом 7700.

В авиакомпании не прокомментировали произошедшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец одного из пилотов разбившегося в горах Афганистана самолета Falcon 10 гордится своим сыном, несмотря на погибших пассажиров. По его мнению, летчики будут сурово наказаны, но именно благодаря их профессионализму выжили четыре человека.

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