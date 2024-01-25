Суд вынес приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 59 0

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии

Суд вынес приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Московский городской суд признал его виновным в преступлении.

Московский городской суд признал Игоря Стрелкова виновным по делу о призывах к экстремисткой деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии. Об этом заявили официально в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — прокомментировала пресс-служба суда.

Игоря Стрелкова задержали в Москве в июле прошлого года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Судом Стрелков был заключен под стражу, позднее срок был продлен. Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности.

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