Путин говорит: крылатые фразы президента России

Российский лидер неоднократно доказывал, что за словом в карман не полезет. Какие его фразы покорили россиян и не только.

Владимир Путин неоднократно доказывал, что может быть весьма остер на язык. Отвечая на миллионы вопросов и комментируя тысячи событий, президент РФ нередко вставляет в свои речи яркие и запоминающиеся высказывания, которые, как в свое время заметил ныне покойный сатирик Михаил Задорнов, порой невозможно перевести на другие языки мира.

Зато жители России прекрасно его понимают и отдают должное красноречию своего лидера. ТОП крылатых фраз Владимира Путина за годы управления государством — в материале 5-tv.ru.

«Не по Чубайсу»

В 2000 году Владимир Путин только занял пост главы государства, сменив Бориса Ельцина. В одном из первых своих интервью в качестве российского лидера Путин давал интервью журналистам федеральных каналов.

Речь зашла об Анатолии Чубайсе, который тогда возглавлял энергетическую компанию «ЕЭС России». Тогда, чтобы добиться от населения и предприятий оплаты электроэнергии, которая далеко не всегда поступала вовремя — все мы помним непростое время 1990-х — Чубайс распорядился просто отключать неплательщиков. Такая неоднозначная реформа вызвала, само собой, массу негатива у россиян.

«Если б вы меня спросили, нужно ли делать по Чубайсу, я вам могу сказать, что нет, делать нужно по уму», — признался Путин в беседе с представителями СМИ.

«Это он пусть волнуется»

В начале 2000-х отношения между Россией и США, конечно, нельзя было назвать дружескими, но и натянутыми они еще не были.

Очевидно, тогда в Штатах не до конца понимали, что новый глава РФ, в отличие от прочих руководителей других государств, не будет потворствовать их гегемонии, а начнет отстаивать, в первую очередь, интересы собственной страны и своего народа. Но, так или иначе, в декабре 2001-го Владимир Путин принял приглашение действующего тогда президента США Джорджа Буша-младшего.

«Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо», — пошутил тогда Путин.

«Попытки и сопротивления»

В 2004-м Владимир Путин встречался с журналистами в Кремле. На одной из первых больших пресс-конференций, формат которых президент в итоге сделал традиционным, присутствовали 690 представителей средств массовой информации со всех уголков России. И, разумеется, среди прочего их интересовал вопросы, связанные со свободой прессы в стране.

«Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая девушка должна всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти», — сказал Путин.

«Бабушка — не дедушка»

Одну и ту же шутку, весьма красноречивую и запоминающуюся, Владимир Путин озвучил дважды, причем, с перерывом в восемь лет. В первый раз — в 2006 году, комментируя возможные санкции против Ирана.

Второй — в 2014-м, отвечая на вопрос корреспондента американского издания Bloomberg о том, что явилось бы катастрофой для экономики России.

«У нас, знаете, есть поговорочка — такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой», — сказал президент России.

«Уши мертвого осла»

В 2005-м Латвия начала по каким-то до конца не выявленным причинам предъявлять России территориальные претензии, а именно претендовала на Пыталовский район Псковской области.

Само собой, ничего эта прибалтийская страна не получила. А президент тогда озвучил общее настроение народа очень емкой фразой, сказанной во время встречи с представителями издания KP.RU.

«Мы никогда не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши», — заявил Путин.

Также, как отметил глава государства, в результате развала Советского Союза Российская Федерация «отдала десятки тысяч километров своих исконных территорий». Как президент подчеркнул, что судить сейчас о правильности действий прошлого не стоит, но «выслушивать бредни о том, что мы должны кому-то пять километров, недопустимо».

«Не русское слово»

В 2006-м Владимир Путин принимал участие в саммите в Лахти. Тогда испанский политик и глава Европарламента Жозеп Боррель задал вопрос президенту о коррупции в России. В ответ российский лидер указал ему, что немало аналогичных проблем имеется у других стран, и государство, которое он представляет, исключением также не является.

Например, немало скандалов со взятками гремело в испанском районе Коста-дель-Соль. Президент России уточнил у Борреля, каково мэрам испанских городов живется в тюрьме.

«Да и мафия — это не русское слово», — напомнил Путин своим иностранным коллегам.

«За дровами — в Сибирь!»

В 2010-м Путин, будучи премьер-министром, участвовал в экономическом форуме в Берлине, где зашла речь о странной энергетической политике Германии и позиции общественности по этому вопросу. Путин выразил удивление политикой немецких властей и отметил, что в области электроэнергетики российский рынок также открыт для иностранцев.

«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чем вы будете, дровами топить? Ну за ними тоже в Сибирь надо ехать!», — напомнил Путин.

Кстати, в свете последних событий эта слова Путина звучат особенно актуально — ни для кого не секрет, что экономики ФРГ, да и других стран Евросоюза, испытывают серьезные проблемы из-за, мягко говоря, недальновидной и весьма странной политики в энергетической сфере, а также сыгравших против своих же «хозяев» антироссийских санкций.

«Сон по очереди»

В конце 2010-го премьер-министр России в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным» рассказал, кто управляет страной и как он делит обязанности с действующим в те годы президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Кто управляет страной, когда вы и президент России спите?» — спросили Путина уже в завершение прямой линии.

«Мы спим по очереди. Все под контролем, не сомневайтесь», —заявил Путин.

«Не мешайте людям работать»

В 2011-м Владимир Путин проводил в Оренбурге заседание Президиума совета по развитию местного самоуправления и рассказал анекдот на тему чиновничьего произвола:

«Знаете, наверное, эту шутку известную, когда человек пришел на Лубянку и говорит: Я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: а вы чей шпион? Говорит: американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. — А у вас оружие есть? — Есть. — В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. — В десятую. В десятой: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. — А средства связи есть? — Есть. — В двадцатую комнату. Пришел: Я шпион, у меня есть оружие, средство связи, хочу сдаться. Его спрашивают: А задание-то у вас есть? — Есть. — Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать».

Тогда Владимир Владимирович подчеркнул, что этой практике уже очень много веков, но у нас есть шансы все изменить.

«Всегда получается Ирак»

В 2014-м президент принял участие во всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». Говоря об односторонних действиях США на международной арене, российский лидер вспомнил известную шутку «за что русские ни возьмутся, получается автомат Калашникова» и несколько ее перефразировал.

«У нас, вы знаете, в свое время говорили: мы чего ни начинаем делать, у нас все время автомат Калашникова получается. Вот сейчас у меня впечатление такое, что американцы к чему не прикоснутся, у них всегда Ливия получается, или Ирак», — сказал Путин.

«Придется сделать выговор»

В 2017 году американские СМИ в рамках кампании по дискредитации действующего тогда президента США Дональда Трампа утверждали, что он якобы передавал России некие сверхсекретные данные. Политик умудрился сделать это во время личной встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Разговоры велись настолько громко, что информацию даже пришлось прокомментировать Владимиру Путину.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже на этот счет разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — сказал Путин во время совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

«Где кортик?»

Владимир Путин много раз подчеркивал, что России нужно иметь сильную армию и развивать оборонно-промышленный комплекс. Почему — в ходе выступления на большой пресс-конференции в декабре 2017-го он оригинально объяснил через не слишком известный до того дня анекдот.

«У бывшего офицера сын приходит, и он сына спрашивает: сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик? — Он говорит: пап, не ругайся, я поменял его у мальчишки из соседнего двора на часы. — Ну покажи. Посмотрел: Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты-грабители — меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: Добрый вечер! Московское время — 12 часов 30 минут», — рассказал президент.

«Мерзни, волчий хвост!»

В сентябре 2022-го в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин прокомментировал идею некоторых недружественных стран ограничить цены на российские сырьевые товары.

«А если вернуться к тем, о ком мы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: „Мерзни-мерзни, волчий хвост“», — пошутил президент.

Примеров громких и нередко смешных высказываний президента накопилось немало. Они все, так или иначе, показывают, что российский президент свободно чувствует себя при общении с прессой, владеет темой и способен подмечать разные стороны окружающего мира.

«Разве русские?»

В 2022 году, после теракта, уничтожившего две нити газопровода «Северный поток», по которому поставлялся газ из России в Германию, Владимир Путин анекдотом охарактеризовал результаты санкций против России. Между прочим, по его словам, озвученной шуткой с ним поделился знакомый из Германии.

«Семья в Германии, сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?» — рассказал президент.

«Зато Варшава входила»

В июле 2023-го на пресс-конференции саммита «Россия — Африка» Владимир Путин сделал отсылку к разделу Польши по итогам Ялтинской конференции в 1945 году.

«На Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство Европы. Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На это Сталин ответил: „ Зато Варшава входила», — рассказал Путин.

«Идиот или негодяй?»

Во время своего выступления на «Валдае» в 2023-м Владимир Путин вспомнил о том, как в канадском парламенте выступил нацист. Речь шла о чествовании 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии «Ваффен СС», более известной как «Галиция» или «Галичина». В итоге всю вину взял на себя спикер палаты общин (нижняя палата парламента Канады) Энтони Рота, который якобы не до конца понимал, кого приглашает.

Президент России в этом справедливо усомнился.

«Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Канады и Украины, то он негодяй», — сказал Путин.