«Она устояла»: Путин отметил заслуги старшего поколения в развитии России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Путин: Россия не должна забывать о заслугах старшего поколения

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Президент РФ отметил, как важно помнить об этом при строительстве будущего страны.

Россия никогда не должна забывать о заслугах старшего поколения, ведь именно благодаря им страна обеспечена прочной и устойчивой государственностью и экономикой. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Кисёлеву.

«Несмотря на все перипетии, тяжелейшие испытания для экономики в 1990-е годы, она устояла. Благодаря их труду героическому после Великой Отечественной войны и в ходе подъема экономики. Поэтому мы никогда не должны об этом забывать — о заслугах старшего поколения. Всегда должны об этом помнить, обеспечивая их должное благосостояние», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что у России есть большие планы в рамках дальнейшего развития, которые касаются важнейших сфер и отраслей. Все они были озвучены в послании президента РФ Федеральному собранию.

«Это касается индексации пенсий, различных пособий, это касается долговременного ухода для людей, которые нуждаются в этом», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин вспомнил о разговоре с Ельциным про выдвижение в президенты.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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