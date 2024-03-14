Президент Владимир Путин 14 марта сообщил о том, что Российская Федерация сейчас является мировым лидером в сфере атомных технологий и буквально с нуля создает атомную энергетику в нескольких зарубежных странах.

«Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий. При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создается атомная энергетика, целая отрасль создается, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами», — заявил российский лидер в ходе церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, проходящей в онлайн формате.

Президент добавил, что «Росатом» на данный момент ведет сооружение 22 энергоблоков в семи странах.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года глава «Росатома» Алексей Лихачев на выставке-форуме «Россия» также заявлял, что атомная промышленность России является ведущей на международной арене, а наши специалисты могут решать даже непреодолимые, на первый взгляд, проблемы.

Путин также напомнил о том, что говорил в своем послании Федеральному собранию. Так, глава государства объявил о запуске нацпроектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Причем в сфере атомной энергетики уже применяется 99% отечественных технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга.