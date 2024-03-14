Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 14 марта по теме реализации послания к Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что с докладами выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, а также зампред правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Кроме того, будут присутствовать вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко.

Мероприятие состоялось 29 февраля в Гостином дворе в Москве. Путин выступал рекордно долго — два часа и шесть минут.

В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.