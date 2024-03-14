Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию

Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 14 марта по теме реализации послания к Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что с докладами выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, а также зампред правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Кроме того, будут присутствовать вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко.
Мероприятие состоялось 29 февраля в Гостином дворе в Москве. Путин выступал рекордно долго — два часа и шесть минут.
В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.
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