Путин: все проекты из послания Федеральному Собранию обеспечены финансированием

Все планы, озвученные в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что российское общество демонстрирует доверие к тому, каким курсом идет страна, и граждане жду отдачи и реализации тех инициатив, что были озвучены в послании. И это возлагает на власти России большую ответственность.

«Конечно, люди ждут отдачи, люди ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Они так или иначе — все эти планы — изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения — они масштабные. Главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что необходимо сделать все, чтобы идти по пути созидания и строительства «новой России во всех ее составляющих», на что — и президент назвал это самым главным — есть воля народа РФ.

Президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Путин обратил внимание на вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года. В том числе, речь шла о поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции и их родных, а также повышения уровня жизни населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин встретился с лидерами парламентских фракций в Кремле.