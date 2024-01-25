Бывшего губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 42 0

Также Измайловский суд Москвы вынес приговор главе фармацевтической компании «Биотэк».

Бывшего губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также Измайловский суд Москвы вынес приговор главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, он получил 11 лет колонии строгого режима. Оба ранее содержались в знаменитой «Матросской тишине», так как Шпигель находится в тяжелом состоянии здоровья.

Бывший губернатор вину свою не признавал. Обвинение просило для него 13 лет «строгача», а для Шпигеля — 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд вынес приговор Дарье Треповой*. Она признана виновной в совершении теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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Бывшего губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

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