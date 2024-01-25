Суд вынес приговор Дарье Треповой*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 2 582 0

Она признана виновной в совершении теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Суд вынес приговор Дарье Треповой*, совершившей теракт, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По совокупности преступлений она получила 27 лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Обвинение просило для Треповой 28 лет тюрьмы. Это самый крупный срок в истории современной России для женщины-подсудимой на данный момент.

После совершения преступления Трепова прибыла в квартиру к Касинцеву, который намеренно вводил полицию в заблуждение, укрывая ее вплоть до обнаружения. Дмитрий Касинцев также признан виновным, суд назначил ему 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ

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