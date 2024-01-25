Пограничники Финляндии задержали 18 человек на закрытой границе с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

В этой группе были в том числе женщины и дети.

Пограничники Финляндии задержали 18 человек на закрытой границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Пограничники Финляндии на юго-востоке страны задержали около 20 человек, которые подозреваются в пересечении закрытой границы с Россией. Об этом сообщила пресс-служба погранслужбы страны.

«18 человек по подозрению в нарушении государственной границы при пересечении границы Иматры с северной стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечь границу пыталась группа, состоящая из мужчин, женщин и детей, приехавших, предварительно, из Ближнего Востока. Все эти люди попросили предоставить им убежища.

Все сухопутные границы с Россией были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей 13 декабря, но положительного решения все еще принято не было. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Однако 11 января Хельсинки продлил на месяц закрытие КПП на границе с Россией. Позднее русскоязычные жители Финляндии обратились в суд по этому поводу. Они утверждают, что решение властей серьезно ограничивает свободу передвижения.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве.

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