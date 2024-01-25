В России запретят увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Сегодня в Госдуме утвердили в третьем чтении запрет на увольнение родителей-одиночек с детьми до 16 лет. Раньше верхняя планка составляла 14.

Авторы инициативы объясняли, что дети в основном получают основное общее образование к 16 годам. Поэтому родители нуждаются в дополнительной защите со стороны государства — теперь соответствующая поправка будет внесена в Трудовой кодекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для родителей школьных буллеров предлагают ввести штрафы. Депутаты Госдумы думают над мерами, которые смогут остановить школьную травлю, ведь статистика сейчас пугающая — с насилием и оскорблениями сталкивается каждый второй опрошенный школьник.