В России запретят увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

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В Трудовом кодексе появится соответствующая поправка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Сегодня в Госдуме утвердили в третьем чтении запрет на увольнение родителей-одиночек с детьми до 16 лет. Раньше верхняя планка составляла 14.

Авторы инициативы объясняли, что дети в основном получают основное общее образование к 16 годам. Поэтому родители нуждаются в дополнительной защите со стороны государства — теперь соответствующая поправка будет внесена в Трудовой кодекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для родителей школьных буллеров предлагают ввести штрафы. Депутаты Госдумы думают над мерами, которые смогут остановить школьную травлю, ведь статистика сейчас пугающая — с насилием и оскорблениями сталкивается каждый второй опрошенный школьник.

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