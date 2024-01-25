Путин одобрил продажу бывших угольных активов Ахметова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Какие изменения произойдут в этих компаниях?

Путин одобрил продажу бывших угольных активов Ахметова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Компания АО «Лучшее решение» сможет приобрести бывшие угольные активы украинского олигарха Рината Ахметова — «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

«Разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», принадлежащих Фабселл лимитед (Fabcell limited)», — следует из документа.

«Шахтоуправление «Обуховская» управляет шахтой «Обуховская» и одноименной обогатительной фабрикой, свидетельствуют данные правительства Ростовской области. Промышленные запасы угля оцениваются в 44,4 миллиона тонн.

При этом АО «Донской антрацит» управляет шахтой «Дальняя» и шахтой «№ 410». Промзапасы шахтного поля «Дальней» — 24,6 миллиона тонн угля, шахты «№ 410» — 16,4 миллиона тонн.

Ранее 5-tv.ru писал, что крымские власти провели процедуру национализации порядка 1150 объектов, принадлежащих украинским юридическим и физическим лицам.

Национализация коснулась имущества 77 юридических и физических лиц, которые ведут подрывную деятельность против России. Среди объектов — как движимое, так и недвижимое имущество.

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