Не доживу: Роберт Де Ниро разрыдался на публике из-за семьи

На эмоции артиста вывела тема о дочери.

Американский актер Роберт Де Ниро переживает из-за того, что не сможет увидеть повзрослевшую со временем младшую дочь. Недавно артист дал трогательное интервью, в ходе которого даже пустил скупую слезу.

Знаменитость добавил, что забывает о своих проблемах, когда смотрит на Джию — именно так назвали девочку. Вместе с тем Де Ниро не хочет думать, что произойдет, когда та подрастет — артист старше своей дочери на 80 лет.

«Когда она станет старше — кто знает? Но то, как она мило смотрит на тебя, вбирает тебя в себя, думает, смотрит и наблюдает», — сказал звезда на одном из YouTube-шоу.

Де Ниро познакомился с матерью девочки, актрисой Тиффани Чен, на съемках фильма «Стажер». Девочка весом в 3,7 килограмма родилась в 2023 году.

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