Не доживу: Роберт Де Ниро разрыдался на публике из-за семьи

|
Алексей Панков
Алексей Панков 39 0

Роберт Де Ниро боится не увидеть свою дочь во взрослом возрасте

Не доживу: Роберт Де Ниро разрыдался на публике из-за семьи

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На эмоции артиста вывела тема о дочери.

Американский актер Роберт Де Ниро переживает из-за того, что не сможет увидеть повзрослевшую со временем младшую дочь. Недавно артист дал трогательное интервью, в ходе которого даже пустил скупую слезу.

Знаменитость добавил, что забывает о своих проблемах, когда смотрит на Джию — именно так назвали девочку. Вместе с тем Де Ниро не хочет думать, что произойдет, когда та подрастет — артист старше своей дочери на 80 лет.

«Когда она станет старше — кто знает? Но то, как она мило смотрит на тебя, вбирает тебя в себя, думает, смотрит и наблюдает», — сказал звезда на одном из YouTube-шоу.

Де Ниро познакомился с матерью девочки, актрисой Тиффани Чен, на съемках фильма «Стажер». Девочка весом в 3,7 килограмма родилась в 2023 году.

Роберт Де Ниро испугался Алферову: и почему в Ленинграде его перепутали с бомжом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роберт Де Ниро устроил скандал во время вручения награды на кинопремии. Артист высказал все, что думает о ряде американских политиков.

-3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
2:55
В США скончалась порноактриса и модель Джесси Джейн
2:44
Россиянам предложили новый вариант самозапрета на кредиты
2:27
Путь только один: куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ
2:11
ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России
2:03
США отказали дипломатам России в участии в заседании Международного совета по зерну

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
«Попытка прикрыть клиентов»: какие секреты Франция пытается похоронить в ООН из-за Ил-76
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса