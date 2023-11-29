Роберт Де Ниро устроил скандал во время вручения награды на кинопремии

Американский актер Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии Gotham Awards. Там он получал почетную награду и награду за роль в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Во время приветственной речи он высказал все, что думает об экс-президенте США Дональде Трампе, коллеге Джоне Уэйне и организаторах Gotham Awards. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Так, как только знаменитость взял в руки лист с приветственной речью, он увидел, что организаторы кинопремии отредактировали ее. При этом не согласовали новый текст с актером. Де Ниро отметил, что хотел бы прочесть приветственную речь целиком. Далее, говоря о теме нового фильма, актер раскритиковал Уэйна за то, что тот поддерживал изъятие земель у коренных американцев. В завершении знаменитость сокрушался политике Трампа.

«Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его настоящей души», — заявил он.

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