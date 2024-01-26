«Мы готовы»: США пригрозили Венгрии наличием рычагов давления

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Американский посол Прессман заявил о наличии рычагов давления на Венгрию

«Мы готовы»: США пригрозили Венгрии наличием рычагов давления

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Американцы считают, что венгерцы отказываются учитывать их интересы.

У США есть рычаги давления на Венгрию, которая отказывается учитывать интересы своего союзника. Об этом заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман в интервью Financial Times (FT).

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», — сказал дипломат.

Прессман добавил, что США считают Венгрию своим союзником, однако она отказывается учитывать интересы безопасности Штатов. По его словам, таким образом венгерский премьер-министр Виктор Орбан наносит вред НАТО, распространяя российскую точку зрения.

Прессман заявил, что Орбан придерживается откровенно пророссийской политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан — «непророссийские» политики, а «пронациональные».

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