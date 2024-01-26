Сейчас знаменитость изучает особенности жизни в Индонезии.

Российская актриса Любовь Толкалина, улетевшая отдыхать на Бали, удивляется контрастам в образе жизни населения индонезийского острова. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на личный блог знаменитости в социальных сетях.

Артистка признается, что местные жители называют остров «Мама Бали» и отмечает, насколько разные люди там живут: настоящие мажоры на элитных авто, отдыхающие в дорогих ресторанах, и «крестьянская нищета», где распространена кастовость общества.

«У каждой касты есть своя система имен. Имена одной касты не могут использовать другие. Так что по имени ты сразу можешь определить, кто перед тобой», — рассказывает Толкалина.

А вот Тихий океан, которым с севера омывается остров, актриса называет злым и беспощадным, полным опасных течений и приливов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Толкалина привлекает внимание мужчин.