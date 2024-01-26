Путин о крушении Ил-76 с пленными: «В любом случае, это — преступление»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Даже если ВСУ нанесли удар по самолету непреднамеренно, это власти Украины не оправдывает.

Фото, видео: © РИА Новости / СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Скорее всего самолет Ил-76 в Белгородской области сбили из натовского оружия, поставленного на Украину странами Запада. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Морского Технического Университета.

«Но в любом случае, это — преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить такую юридическую формулировку, или специально. Но в любом случае, это — преступление. И такие преступления они каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц», — заметил Путин.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и 65 военнопленных ВСУ. По факту трагедии Россия созвала экстренное совещание Совбеза ООН, на котором украинская стороны пыталась обвинить в крушении Россию.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работают криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь. Черные ящики Ил-76 уже обнаружены и доставлены на экспертизу. В СК РФ также выдвинули предварительную версию о том, что удар по борту с пленными был нанесен из села Липцы Харьковской области.

В МИД РФ осудили страны, которые своей поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. В Кремле назвали убийство киевским режимом своих же военнопленных — чудовищным актом.

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