Договорились: стало известно, что получит Турция после одобрения вступления Швеции в НАТО
В США одобрили продажу Турции истребителей F-16 после вступления Швеции в НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
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США, заинтересованные в расширении НАТО на восток, никогда ничего не делают просто так.
Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин сообщил о намерении одобрить продажу Турции истребителей F-16, связав это с решением Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном изданием The Hill.
«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», — говорится в опубликованном сообщении.
Также отмечается, что Кардин выразил обеспокоенность «препятствиями на пути вступления Швеции в НАТО» со стороны Венгрии.
Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году после начала СВО. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году.
Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил встретиться со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Брюсселе, чтобы решить этот вопрос.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что постановление властей Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением республики. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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