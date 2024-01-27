«Таких денег я никогда в жизни не видел»: Том Холландер рассказал, как его перепутали с Томом Холландом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Том Холландер рассказал, что его перепутали с Томом Холландом

«Таких денег я никогда в жизни не видел»: Том Холландер рассказал, как его перепутали с Томом Холландом

Фото: Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: На краю света», реж. Гор Вербински, 2007 г.

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Звезда «Пиратов Карибского моря» был шокирован, что молодому актеру платят огромные суммы за съемки в кино.

Британский актер Том Холландер, исполнивший роль лорда Беккета во франшизе «Пиратов Карибского моря», рассказал о невероятном курьезе произошедшим с ним и — опосредованно — его коллегой. Оказывается, один раз его перепутали с молодым актером Томом Холландом, сыгравшим в киновселенной Marvel Человека-паука. Да не просто перепутали, да еще и перевели солидную сумму за съемки в одной из первых картин франшизы, в которой сыграл Холланд.

«Это была невероятная сумма денег. Это был не его гонорар, а первый бонус с кассовых сборов. Таких денег я в жизни не видел — это были семизначные цифры», — поделился актер в шоу «Late Night With Seth Meyers».

Фото: кадр из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома», реж. Джон Уоттс, 2019 г.

Причина была проста: ошибку допустили агенты знаменитостей, которые работали с обоими актерами. Случайность больно ударила по самолюбию Холландера, уже успевшего исполнить роли в известных и кассовых проектах и буквально перед этим происшествием получившим 300 тысяч долларов за съемки в шоу. Ведь начинающий актер только в качестве бонусной выплаты получил гораздо, гораздо больше.

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