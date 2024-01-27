«Оттуда мне передал»: актриса Изабель Эйдлен об общении с умершим дедушкой

Артистка поделилась историей, в которую не так просто поверить. Что это, если не мистика?

Актриса Изабель Эйдлен верит в мистику, потому что сталкивалась с ней сама: однажды она получила сообщение от покойного дедушки. Необычную историю артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мастер и Маргарита».

Изабель Эйдлен вспоминает, как умерший дедушка передал ей сообщение через ее близкого человека — лучшего друга и художника. Хотя он даже не был знаком с покойным родственником актрисы.

«Мой ушедший дедушка передал через моего лучшего друга мне сообщение, потому что лучший друг, его не видя, нарисовал его портрет и написал надпись „Я все вижу“. В простой форме мне принес и говорит: „Смотри, что я нарисовал“. А я увидела и говорю: „Это мой дедушка! Ты его когда-нибудь видел?“. Он говорит: „Нет“… И я понимаю, что мой дедушка мне вот оттуда передал через моего близкого друга сообщение, что он следит за мной», — говорит актриса.

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