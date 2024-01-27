Новак: Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Украина не намерена продлевать действующее соглашение.

Новак: Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Даже после завершения действующего контракта с Украиной Россия хочет продолжить транзит газа в Европу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает агентство ТАСС.

По его словам, правительство РФ рассматривает разные способы поставок энергоресурсов.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — заявил Новак.

Некоторое время назад глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил о нежелании киевских властей продлевать договор о транзите российского газа в Европу. По его словам, страна не разрывает действующее соглашение лишь из-за нужд западных партнеров.

Песков заявил о нарушении логистики при отказе транзита газа через Украину

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз начал разрабатывать план транзита газа мимо Украины. Одним из наиболее вероятных вариантов называют «Турецкий поток».

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