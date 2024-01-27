Певица МакSим ответила на обвинения в неуплате налогов

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 46 0

Певица МакSим заявила, что у нее нет долгов по налогам

Певица МакSим ответила на обвинения в неуплате налогов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистку подозревают в огромном долге перед государством.

Певица МакSим опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с выплатой налогов. Об этом артистка заявила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

О том, что исполнительница подозревается в неуплате налогов на общую сумму более в чем миллион рублей, появилась в середине января 2024 года. Утверждалось, что звезда попала в «черный список» должников ФНС и, если она не выплатит всю сумму в ближайшее время, в дело вступят судебные приставы, которые могут арестовать ее имущество и даже поставить запрет на выезд из страны.

МакSим некоторое время не комментировала слухи, но спустя почти две недели решила все же взять слово и опубликовала в соцсетях опровержение.

«Нужно тщательнее проверять информацию и не транслировать фейки, у меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя», — заявила певица.

Певица МакSим опубликовала опровержение слухов о ее долгах перед налоговой на своей странице во «ВКонтакте»Певица МакSим опубликовала опровержение слухов о ее долгах перед налоговой на своей странице во «ВКонтакте». Фото: ВКонтакте / Марина Максимова / maksimofficial

Поклонники поддержали любимую артистку и посоветовали ей не обращать внимания на всякие пересуды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МакSим забыла свой хит, который знают миллионы россиян?

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция
18:28
«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open
18:12
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
17:56
МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда
17:51
Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире
17:40
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Сейчас читают

«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
«Оттуда мне передал»: актриса Изабель Эйдлен об общении с умершим дедушкой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса