Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится

Немецкие солдаты хотели истребить целый город.

Россия будет продолжать расследование преступлений, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида.

Фашисты пытались истребить целый город. Речь идет о Ленинграде. Этот случай не имеет аналогов по своей жестокости и цинизму. Благодаря исследованию квалифицированных историков и ученых удалось узнать о преступлениях немецких нацистов. Также их причастность была доказана в суде.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более одного миллиона ленинградцев — подчеркну, именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», — сказал президент.

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