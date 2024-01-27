Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 256 0

Путин: расследование преступлений нацистов в годы ВОВ продолжится

Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Немецкие солдаты хотели истребить целый город.

Россия будет продолжать расследование преступлений, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида.

Фашисты пытались истребить целый город. Речь идет о Ленинграде. Этот случай не имеет аналогов по своей жестокости и цинизму. Благодаря исследованию квалифицированных историков и ученых удалось узнать о преступлениях немецких нацистов. Также их причастность была доказана в суде.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более одного миллиона ленинградцев — подчеркну, именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
27 янв
Праздничный салют в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
27 янв
Никто не забыт, ничто не забыто: как выглядит мемориал жертвам ВОВ в Ленобласти
27 янв
80 лет исполнилось со дня снятия блокады Ленинграда: главное
27 янв
Владимир Путин обратился к гражданам в честь 80-летия снятия блокады: прямая трансляция
27 янв
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
27 янв
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
27 янв
Прозвучал полуденный выстрел из пушки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
27 янв
«История помнит»: Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады
27 янв
Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
27 янв
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
На корреспондента «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
21:24
Актер из «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя
21:11
В США сообщили о готовности усилить полномочия властей по пресечению миграции
20:59
Праздничный салют в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
20:49
«Он у меня человек непубличный»: Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине
20:36
Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится

Сейчас читают

Праздничный салют в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
Владимир Путин обратился к гражданам в честь 80-летия снятия блокады: прямая трансляция
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса