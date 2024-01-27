«История помнит»: Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 5 0

Губернатор Петербурга: жители города отмечают юбилей освобождения Ленинграда

«История помнит»: Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады

Фото: Коновалов Георгий / ТАСС

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Отдельно он поблагодарил ветеранов за непокоренный и сохраненный город.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к гражданам, поздравив жителей с 80-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он поблагодарил ветеранов за непокоренный и сохраненный город в своем видеообращении.

По словам государственного деятеля, ленинградцы и петербуржцы в эти дни отмечают самую важную дату года.

«История помнит, как совершенно незнакомые люди обнимали друг друга на улицах. Так было в День Победы, 9 мая 1945 года. И 27 января 1944 года, в наш ленинградский День Победы», — отметил губернатор.

Он напомнил, что 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов отбросили врага почти на 100 километров. Операция «Январский гром» не позволила нацистам уничтожить Ленинград, его жителей и богатейшее культурное наследие. Несмотря ни на что, город смог выстоять — его не сломили бомбежки, голод и морозы.

«Блокада не просто изменила представление о силе духа и возможностях человека. Она дала пример невообразимой стойкости. В огненном кольце люди ежедневно совершали подвиги, из которых сложился великий подвиг непокоренного Ленинграда», — добавил Александр Беглов.

Каждая семья в городе, подчеркнул он, потеряла кого-то из близких. По поручению президента, Санкт-Петербург собрал и представил множество свидетельств из жизни обычных ленинградцев самых разных профессий. Их рассказы вошли в новые книги юбилейной выставки, спектакли и фильмы и театрализованные представления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «искру надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек.

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