Быть или не быть: Европа рискует «умереть» в жарких спорах о финансировании Украины

На фоне Украинского кризиса в Берлине заговорили о прежде немыслимом. Набирающая популярность партия «Альтернатива для Германии» предложила пересмотреть финансирование Евросоюза, либо его покинуть. Как в свой время сделала Британия. Брекзит по-немецки, получится «декзит».

Надежды на то, что после этого ЕС удержит на плаву кто-то другой, например, Франция, минимальны. Там тоже колонны тракторов на магистралях, кучи навоза у местных префектур, покрышки и завалы из пустых деревянных ящиков. Сельхозпроизводители также не готовы терпеть убытки ради увеличения помощи Киеву. Похожие настроения в Бельгии и Нидерландах, там к украинскому вопросу добавляется давление «зеленых» законов, по которым надо сокращать выбросы метана, а значит, поголовье коров.

Как минимум ближайшие две недели до очередного саммита в Европе будут идти очень жаркие споры, о том финансировать ли Киев, как прежде. Или уже хватит? Группу евроскептиков возглавляет Венгрия, но Орбану, по сведениям инсайдеров, якобы готовы заставить замолчать, буквально. Лишить права голоса за семейным европейским столом. Придушат демократию во имя демократии? Подробности смотрите в репортаже.