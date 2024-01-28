В снежном плену: как на Сахалине выживают в сильную метель

Хоть циклон чуть уже и поумерил пыл, но на юге области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Настоящая драма развернулась в горах Афганистана на этой неделе, российский самолет совершил жесткую посадку в глухой местности провинции Бадахшан. Фактически на вершине горы, на высоте в четыре с лишним тысячи метров. Falcon 10 выполнял медицинский эвакуационный рейс, вывозил из Таиланда жительницу Волгодонска, у которой резко ухудшилось состояние на отдыхе, она была подключена к аппарату ИВЛ. Ее сопровождал супруг, с которым они прожили более 40 лет. Семейная пара в этой аварии погибла. Экипаж уцелел: два пилота и два медика. Они получили различные травмы, но сумели самостоятельно добраться до ближайшей деревни и жестами объяснить, что произошло. Местные жители помогли им спуститься с горы и связаться с российскими дипломатами. Сейчас экипаж уже на родине. Вокруг этой истории сразу несколько интриг. Один из оппозиционных афганских новостных порталов написал, что на борту якобы был один миллион 200 тысяч долларов, и деньги были похищены. Спасшийся экипаж это опровергает.

Главный вопрос — а что случилось с самолетом? Летчики рассказывают, что у них отказали оба двигателя. Но почему? Топливо плохое, техника подвела или ошибка в управлении? Выяснилось, например, что свидетельства частных пилотов оба летчика получили лишь в сентябре прошлого года. При этом рейс они выполняли очень непростой, с дозаправками, с перелетом через высокие горы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возможно, сказалась погода. В Афганистане сейчас сильные перепады температуры, от минус пяти до плюс восьми градусов. Снегопады. Не такие, конечно, как в России.

На этой неделе Сахалин превратился в один большой сугроб. За три дня осадков выпало как за три месяца. Жители вынуждены были рыть тоннели в полный рост, чтобы передвигаться от здания к зданию. Столица Сахалина постепенно приходит в себя — заработал аэропорт, расчищены основные магистрали. Но опыт был незабываемый. Как жить под двухметровым слоем снега — расскажет корреспондент «Известий» Светлана Негматулина. Все подробности — в ее репортаже.