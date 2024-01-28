Певец Данко женился на диджее Марии Силуяновой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 0

Данко женился на Марии Силуяновой

Фото, видео: Вадим Тараканов / ТАСС; Instagram* / siluyanova; 5-tv.ru

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Пара вместе около шести лет, поэтому для девушки замужество стало очень долгожданным событием.

Певец Данко спустя почти шесть лет узаконил отношения с диджеем Марией Силуяновой. Кадрами со свадьбы уже жена артиста поделилась в социальной сети. Судя по ним, торжество прошло в узком семейном кругу.

Сначала Силуянова показывала приготовления к церемонии, а после платье, кольцо на пальце и уже себя с женихом в ЗАГСе. Для торжества женщина выбрала классическое белое платье, а Данко черный костюм с белой рубашкой. Церемония для Силуяновой стала очень долгожданной, ведь знаменитость в свое время рассказывал, что возлюбленная хочет замуж, но средств на церемонию на тот момент не было.

Описание.Певец Данко женился на диджее Марии Силуяновой. Фото: Instagram* / siluyanova

К слову, для Данко этот брак второй. Впервые он женился в 1999 году на Татьяне Воробьевой. Союз продлился лишь три года. После этого он стал жить с Натальей Устюменко. Она родила певцу двух дочерей — Софию и Агату. Однако и этот союз распался в 2017-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла седьмая свадьба продюсера Бари Алибасова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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