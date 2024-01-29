Зимовка с комфортом: как новый комплекс станции «Восток» поможет в освоении Антарктиды

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Новый зимовочный комплекс станции «Восток» поможет в освоении Антарктиды

Фото, видео: 5-tv.ru

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Модуль позволит ученым комфортно жить и работать в условиях экстремально низких температур.

Большое событие в деле научного освоения Антарктиды. На российской станции «Восток», расположенной ближе всего к южному полюсу Земли, начал работу новый зимовочный комплекс.

Уникальную конструкцию собрали на заводе в Гатчине. Она включает в себя лаборатории, спортзал, медицинский блок. И позволит ученым комфортно жить и работать в условиях экстремально низких температур.

В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин — о том, какие тайны до сих пор таят в себе льды Антарктики. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года.

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