Зоозащитники накинулись на Шиффер за фото с котом в рюкзаке на красной дорожке

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

«Модное решение» привело к стрессу животного.

Зоозащитники накинулись на Шиффер за фото с котом в рюкзаке на красной дорожке

Фото: Reuters / HOLLIE ADAMS

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Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер поразила аудиторию своим выходом на красную дорожку, посвященную мировой премьере фильма «Аргайл: Супершпион». Знаменитость посетила мероприятие вместе с вислоухим котом по кличке Чип — животное звезда несла в специальном рюкзаке-переноске с «окошком».

Странный поступок артистки прокомментировала руководитель клинической службы британского благотворительного фонда по защите кошек Cats Protection Элисон Ричард в беседе с газетой Daily Mail.

Питомец Шиффер сыграл в кинокартине роль — режиссером фильма является супруг Клаудии. Однако решение показать Чипа всему миру на премьере ленты оказалось не самым лучшим. Как объяснила специалист, скорее всего, кот был крайне «напряжен» из-за ситуации.

«Кошки чрезвычайно территориальны и стремятся на свободу, поэтому маленькие и ограниченные пространства и нахождение в незнакомую среде без необходимости может вызвать у них стресс, страх и тревогу», — рассказала Ричард.

Такой «выход в свет» эксперт называет «ненужным», ведь модель предпочла «модное заявление» благополучию своего любимого питомца. Элисон также отметила, что не стоит использовать кошек в качестве «аксессуара» — они очень разумные животные.

Кроме того, подобные рюкзаки не дают достаточной вентиляции и места для кошек, из-за чего им становится некомфортно. А «окно» сумки не позволяет животному спрятаться, когда он испытывает тревогу, в результате чего питомец чувствует себя незащищенным и уязвимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обезопасить животное в дороге.

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