Бесчеловечные законы киевского режима могут привести к народному бунту.

На Украине продолжает обостряться проблема повальной мобилизации. Граждане страны, не желающие отправляться на фронт, от безысходности прибегают к совсем абсурдным способам скрыться от военкомов. Так, например, стало известно об украинце, который ради спасения от вручения повестки, обзавелся поддельной справкой о смене пола, надел парик, нарядился в женскую одежду, и это помогло. Как пишет сайт EADaily, его примеру тут же захотели последовать и другие уклонисты.

Еще одним популярным среди украинских мужчин способом избежать мобилизации стала гиперреалистичная маска старика, которую активно рекламируют в интернете. По заявлениям продавцов, она неотличима от реального лица, а значит и военкомы не узнают в немощном старике потенциального бойца ВСУ.

Те же, у кого денег достаточно, чтобы не заниматься дурацким маскарадом, бегут из страны, раздавая гигантские взятки. Как сообщают западные СМИ, сбегающие украинцы платят за возможность пересечь границу до пяти тысяч долларов (около полумиллиона рублей). Однако на этом траты только начинаются, ведь заплатить нужно не только проводнику, который будет готов вывезти призывника из страны, но и пограничникам, таможенникам, военкомам и многим другим участникам цепочки. Плюс, поддельные документы, по которым придется жить за рубежом, стоят порядка полутора тысяч долларов (примерно 130 тысяч рублей). По некоторым оценкам, с начала СВО украинские пограничники задержали более 17 тысяч граждан, которым не удалось пересечь границу.

Те, у кого таких денег нет, вынуждены скрываться от властей, не выходя из дома и не отвечая на телефонные звонки, так как украинские военкоматы подключили к охоте на призывников даже дворников. Мужчины начали перерегистрировать жилье на жен, матерей или даже любовниц, а все из-за ужесточения законов о мобилизации.

Так, недавно в Верховную Раду на рассмотрение был внесен законопроект, который предлагал снизить призывной возраст для отправки на передовую с 27 до 25 лет, отказаться от категории «ограниченно годен», а также внести в число «годных» инвалидов второй и третьей групп. Законопроект вызвал настоящий народный бунт, поэтому властям пришлось спешно извиняться и уверять украинцев, что они просто все не так поняли, хотя еще 19 декабря президент Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости призвать на военную службу еще полмиллиона человек.

При этом, несмотря на заверения украинских властей о том, что ВСУ бесстрашно дают отпор армии России на поле боя, в реальности дела обстоят совсем по-другому. Как рассказывают очевидцы, украинские новобранцы попадают в чудовищные условия, где зачастую не могут получить даже постельного белья, не говоря уже об обмундировании. За полноценное питание требуют деньги, а раненным бойцам отказывают в лечении. На фоне этого участились случаи дезертирства — испуганные и измученные военные при первой же возможности стараются переметнуться на сторону России.

Командование ВСУ в курсе этого, поэтому дезертиров наказывают с крайней жестокостью. Недавно в эфире одного из центральных украинских телеканалов один из бойцов ВСУ открыто заявил, что семьи дезертиров будут найдены и наказаны.

Помимо этого, во избежание восстаний, украинской полиции дано указание применять слезоточивый газ, дубинки и травматическое оружие для разгона демонстраций и митингов. Судя по всему, правительство Зеленского прекрасно понимает, что фитиль народного гнева уже практически догорел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине.