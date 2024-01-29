Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области в аварию попал автобус с детской хоккейной командой. Погибли четыре человека.

Предварительно, у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречку и на большой скорости столкнулся с иномаркой. На месте скончались водитель и два пассажира легковушки. В автобусе пострадали трое.

Тренер хоккеистов умер в машине скорой помощи. Двоих детей с травмами отправили в больницу Екатеринбурга.

Сообщается, что команда изначально планировала добираться на поезде, но билетов не было. 18 спортсменов 15-16 лет возвращались с соревнований из Челябинской области. Прокуратура проверяет, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, соблюдалось ли законодательство о транспортной безопасности при перевозке детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославской области перевернулся автобус со школьниками.