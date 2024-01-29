Путин подтвердил планы по отправке белорусского космонавта к МКС

Президент России Владимир Путин подтвердил планы по отправке космонавта из Белоруссии в космос весной 2024 года. Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Речь идет о планируемом на март текущего года полете корабля «Союз МС-25». Ожидается, что на нем в космос отправятся гражданка Белоруссии Марина Василевская, представитель «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», — уточнил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Москва и Минск будут вместе работать над обеспечением равной и неделимой безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский спутник «Арктика-М» № 2, запущенный в декабре 2023 года, сделал первый снимок Земли.