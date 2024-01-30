Как общаться с токсичными людьми: три простых правила

Психолог дала несколько полезных советов.

Токсичного окружения стоит избегать. Но что делать, когда это невозможно по тем или иным причинам? В первую очередь — выстроить личные границы. Как общаться с такими людьми — рассказала в беседе с изданием Газета.ру психолог Ольга Зродникова.

Подарите карандаш

По словам специалиста, можно попробовать подарить токсичному человеку небольшую вещь, вроде карандаша. В таком случае он вступает с вами в своего рода отношения, где нет места негативу. Кроме того, он чувствует себя немного обязанным вам, как и при любом подарке. В некоторых случаях может помочь даже простая визуализация такого действия.

«Вы работаете с образом токсичного человека внутри вас, трансформируя его. Ведь в итоге степень „токсичности“ людей определяется именно вашим восприятием», — отметила Зродникова.

Не принимайте агрессию на свой счет

Также не стоит принимать токсичность на свой счет. По словам специалиста, каждый человек старается отдать то, чего у него в избытке.

«Попробуйте каждый раз, когда человек вам предлагает что-то из своего ассортимента, представить, что вам предлагают яд. И вы абсолютно уверенно можете не принимать его: это ваш выбор», — уверена Зродникова.

Развивайте хладнокровие

Психолог считает, что признак силы — это умение сохранять спокойствие в любой ситуации. При необходимости общаться с токсичным человеком представляйте, что это возможность для личностного роста. Необходимо уметь твердо, но при этом без агрессии отстаивать свою позицию.

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