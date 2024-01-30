В Совбезе жестко раскритиковали Зеленского за указ об «украинских» землях

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Помощник секретаря СБ Мухитов: претензии Киева на Кубань абсурдны и циничны

В Совбезе жестко раскритиковали Зеленского за указ об «украинских» землях

Фото: Reuters / INTS KALNINS

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О чем киевский режим вообще думал, когда решил сочинить свою версию истории страны?

Указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который подписал недавно президент Незалежной Владимир Зеленский, является абсурдным. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

«Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы», — сказал он.

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Однако Зеленскому известно, продолжил Мухитов, что ситуация на самом деле обстоит совершенно иначе. В Совбезе также подчеркнули, что жители республик Донбасса и Новороссии всегда считали именно великую Россию своей родиной. По мнению Мухитова, глупо говорить о принадлежности Украине таких территорий, как Кубань или Воронежская область.

Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Зеленский подписал 22 января. Как объяснил сам лидер Незалежной, документ носит туманную цель «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Также глава парламента Крыма Владимир Константинов высмеял указ Зеленского. Он заявил, что тем же успехом президент Украины мог претендовать на пирамиды и Колизей.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот указ, задалась вопросом, что в Киеве курят. При этом российский дипломат назвала смехотворными претензии Украины на земли России.

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