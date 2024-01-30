Вынесено решение в отношении российских фигуристов после допинг-скандала с Валиевой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Российским фигуристам присудили третье место на Олимпиаде в Пекине

Вынесено решение в отношении российских фигуристов после допинг-скандала с Валиевой

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Вчера спортсменку дисквалифицировали на четыре года.

Сборной России присуждено третье место в командном туре фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в релизе Международного союза конькобежцев (ISU).

Вчера, 29 января, российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая принимала участие в командном туре, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Сегодня, согласно решению, команда лишена 20 баллов, в результате чего сдвинулась на третье место. Впереди остались сборные США и Японии.

В 2022 году после соревнований лаборатория WADA сообщила об обнаружении в крови у фигуристки триметазидин. В CAS допускали, что вещество попало в ее организм случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

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