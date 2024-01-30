Двойные стандарты: почему CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года
CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года по делу о допинге
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
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Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Но справедливо ли?
Новость, которая может вызвать у россиян ощущение дежавю. В условиях, когда надавить на нашу страну не выходит ни политически, ни экономически, в ход идут старые проверенные методы. Накануне российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года и лишили девяти титулов и наград, завоеванных ею за последнее время.
Это та самая девочка, которая помогла России завоевать командное золото на Олимпиаде в Пекине. Личное выиграть не вышло, потому что с подачи американцев в прессе устроили допинговый скандал и нервы 15-тилетней Камилы дрогнули. Стоит ли говорить, что все доводы российской стороны не стали слушать и теперь? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой.
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