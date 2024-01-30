Более 600 бутылок контрабандного алкоголя изъяли таможенники на Сахалине

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Незаконный груз был спрятан в топливном отсеке судна из Южной Кореи.

Фото, видео: Telegram / ФТС России | ProТаможню; 5-tv.ru

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Сахалинские таможенники обнаружили крупную партию контрабандного алкоголя. Один из членов экипажа спрятал на судне, которое прибыло в порт Невельска из Южной Кореи, более 600 бутылок. Специально для этого он оборудовал тайник в топливном отсеке.

Матрос планировал продать нелегальный груз и заработать на этом более 800 тысяч рублей, но план его провалился. Таможенники изъяли виски, джин, ликер и пиво известных марок. Все отправили на экспертизу и возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали мужчину за попытку вывезти 25 золотых слитков стоимостью 111 миллионов рублей. Вес контрабанды составлял 36 килограммов, а мужчина даже не пытался замаскировать груз и пошел по зеленому коридору. Слитки были изъяты из его ручной клади и, по решению суда, переданы в доход государства.

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