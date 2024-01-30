«Человек уже давно заражен»: какой вирус может стать смертоносным

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 22 0

Вирусолог Волчков: чтобы вирус был смертоносным, он должен быть незаметным

«Человек уже давно заражен»: какой вирус может стать смертоносным

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Чтобы поразить все человечество, вирус должен обладать всего тремя качествами.

Главная цель любого вируса — создание множества копий себя, чтобы инфицировать другие клетки. Вирусолог Павел Волчков рассказал изданию Газета.ру, каким должен быть потенциально смертоносный вирус

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщает, что в теории вирус должен обладать всего тремя качествами, чтобы быть способным уничтожить человечество: передаваться по воздуху, быть «медленным» и незаметным.

«Прежде всего, это должен быть респираторный вирус, передаваться по воздуху. Во-вторых, это должен быть очень медленный вирус, что-то вроде ВИЧ-инфекции, который обнаруживается очень нескоро. То есть человек уже давно заражен, он передает этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим. Этот бессимптомный период длится достаточно долго», — объясняет Волчков.

При помощи биоинформатики можно направить эволюцию вирусной системы в определенную сторону для создания опасного патогена. Также существует феномен взаимодействия вирусов, когда один патоген может сильно ухудшать состояние человека, ранее зараженного другим, утверждает вирусолог.

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