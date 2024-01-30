Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

В возрасте 78 лет скончалась известная бразильская актриса Жандира Мартини, известная по роли в сериале «Клон». Об этом сообщает Splash.

По данным издания, артистка умерла 29 января в больнице. Причина смерти не раскрывается, однако в прессе ранее писали, что Жандира Мартини долгое время боролась с раком легких.

В известном на весь мир сериале «Клон» она сыграла роль доброй и мудрой служанки Зорайде, ставшей верной подругой главной героини Жади.

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