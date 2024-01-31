Вызывает рак: какую воду категорически нельзя пить

Как влияние жидкости на организм меняется от ее температуры?

Врачи в один голос говорят о том, что человеку важно на постоянной основе пить воду. Однако зачастую люди не понимают, что для нормализации самочувствия подходит не любая вода. Например, волнует — можно ли вместо холодной пить кипяток? На этот вопрос дала ответ диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в интервью сайту aif.ru.

Специалист объяснила, что пить воду горячее 60 градусов не стоит, так как она может вызывать ожоги пищевода и гортани, а также увеличивать шансы развития рака пищевода. Если на постоянной основе употреблять горячую воду, то во рту образуется не проходящий источник воспаления. Также от горячего страдает и желудок, и система пищеварения.

Полезной для организма является вода холоднее 40 градусов. Она помогает снизить высокую температуру, способствует восстановлению водного и солевого балансов, а также снижает напряжение слизистых оболочек дыхательных путей и помогает отходу мокроты. Теплую воду лучше всего пить при симптомах простуды и ОРВИ. Она также способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Помимо этого, употребляющие чуть теплую воду, реже страдают от застоев желчи, а женщины и вовсе легче переносят «эти дни».

Эксперт пояснила, что теплую воду лучше всего пить три раза в день — утром она поможет проснуться и взбодриться, через некоторое время после обеда она смоет остатки пищи из желудка, а за час до сна поможет расслабиться и улучшить качество отдыха.

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