Раскрыты результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке Ил-76

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 573 0

Экспертиза предварительно показала, что Ил-76 сбил под Белгородом ЗРК Patriot

Раскрыты результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке Ил-76

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

До этого стало известно, что показала расшифровка черных ящиков самолета.

Стали известны результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке сбитого в Белгородской области самолета Ил-76. Их сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, самолет сбил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. При этом расследование по делу о крушении Ил-76 продолжается.

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Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Как отметил российский лидер, не имеет значения, при каких обстоятельствах была совершена атака — по ошибке или преднамеренно. В любом случае это преступление, подчеркнул Путин. Улики говорят, что сработала система ПВО производства Франции или США. Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76.

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