Пошел на попятную: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Times: Сырский отказался от предложения занять пост главкома ВСУ

Пошел на попятную: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Неужели отставка Валерия Залужного не за горами?

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отказался занять пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.

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Инсайдеры утверждают, что сначала кресло было предложено начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и лишь после этого Сырскому. Оба отказались от должности.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского пойти на попятную», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский все же уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Однако под давлением со стороны Запада, а также военных был вынужден отменить свой же указ.

Начальник ГУР Украины Буданов в последний момент отказался стать главкомом ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне новостей об увольнении Залужного в Киеве началась паника. Кроме того, за будущее украинского конфликта испугались западные партнеры. Они посчитали, что такие действия президента дестабилизируют политическую обстановку.

Тема:
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