Пошел на попятную: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
Times: Сырский отказался от предложения занять пост главкома ВСУ
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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Неужели отставка Валерия Залужного не за горами?
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отказался занять пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
Инсайдеры утверждают, что сначала кресло было предложено начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и лишь после этого Сырскому. Оба отказались от должности.
«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского пойти на попятную», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский все же уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Однако под давлением со стороны Запада, а также военных был вынужден отменить свой же указ.
Начальник ГУР Украины Буданов в последний момент отказался стать главкомом ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне новостей об увольнении Залужного в Киеве началась паника. Кроме того, за будущее украинского конфликта испугались западные партнеры. Они посчитали, что такие действия президента дестабилизируют политическую обстановку.
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