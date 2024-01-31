«Очередной пример»: Захарова отреагировала на отстранение Камилы Валиевой

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 48 0

Захарова: CAS проигнорировал доказательства РФ по делу Валиевой

«Очередной пример»: Захарова отреагировала на отстранение Камилы Валиевой

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Нельзя полагаться на беспристрастность судебного процесса по фигуристке, подчеркнула дипломат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал доказательства Москвы по делу в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, его решение является очередным доказательством политизации спорта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос 5-tv.ru в ходе брифинга.

«Это очередной пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции… Судьи проигнорировали доказательства Российской стороны», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что с самого начала не приходилось рассчитывать на адекватность и беспристрастность судебного процесса.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в соревнованиях сроком на четыре года после допингового скандала. Дача начала отстранения 17-летней чемпионки — 25 декабря 2021 года, а это означает, что она будет лишена девяти титулов, что успела завоевать за это время.

CAS счел, что Камила Валиева нарушила антидопинговые правила. По заключениям инстанции, спортсменка якобы принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Известно, что лекарства с содержанием этого вещества вынужден был пить дедушка фигуристки после перенесенной операции на сердце. Посольство РФ в США уже ответило на дисквалификацию Валиевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РУСАДА ответили на отстранение фигуристки Валиевой. Гендиректор агентства Вероника Логинова в том числе заявила о сотрудничестве с WADA в этом деле.

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