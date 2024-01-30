Юная звездочка женского катания попала в эпицентр допингового скандала после Олимпиады в Пекине. Разбирательства продолжались почти два года, и победу в них ей одержать не удалось.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в соревнованиях сроком на четыре года. Дача начала отстранения 17-летней чемпионки — 25 декабря 2021 года, а это означает, что она будет лишена всех титулов, что успела завоевать за это время. Сайт URA.RU рассказал, кому перейдут звания Валиевой.

Всего с 25 декабря 2021 Камила Валиева была удостоена девяти наград:

Чемпионка России 2022

Чемпионка Европы 2022

Золото I этапа Гран-при России 2022/2023

Золото III этапа Гран-при России 2022/2023

Чемпионка России по прыжкам 2023

Серебро Чемпионата России 2023

Серебро финала Гран-при России 2022/2023

Золото VI этапа Гран-при России 2023/2024

Бронза Чемпионата России 2024

Звания Валиевой перейдут тем, кто на пьедестале оказался следом за ней. Например, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова, а чемпионкой Европы — Анна Щербакова.

Результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в рамках арбитражного процесса рассмотрены не были, ими еще только предстоит заняться Международному союзу конькобежцев.

Дело Камилы Валиевой

CAS счел, что Камила Валиева нарушила антидопинговые правила. По заключениям инстанции, спортсменка якобы принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине.

В Кремле категорически не согласны с решением суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все механизмы апелляции, назвав «приговор» политизированным.

Откуда «допинг»?

Известно, что лекарства с содержанием этого вещества вынужден был пить дедушка фигуристки. Не исключено, что оно попало в организм юной чемпионки через общую посуду.

Речь идет об отце отчима девушки. Мужчина сопровождал Камилу на тренировки, ждал ее после них и отвозил домой, где они вместе обедали. А лекарство с триметазидином ему было назначено после операции на сердце — ее он перенес как раз незадолго до злосчастной Олимпиады.

«Четыре года — это конец»

Коллеги сопереживают Валиевой. По словам фигуриста Сергея Новицкого, решение CAS несправедливо и может выбить молодую спортсменку из колеи. В беседе с 5-tv.ru он признался, что ему «до безобразия» жалко ее и всю команду.

«Мне кажется, что четыре года — это означает конец карьеры», — отметил он.

По словам фигуриста, в женском одиночном катании сильная конкуренция — «подпирают» молодые спортсменки, которые удивляют мощными элементами. С другой стороны есть и мотивационный момент, отмечает Новицкий. У Валиевой могут просто опуститься руки.

«Прекрасно понимаю, сколько это стоит усилий и труда, когда ты идешь к этим медалям, они, казалось бы, у тебя уже в руках, и у тебя их забирают», — подчеркнул он.

Несмотря на всю эту ситуацию, Новицкий пожелал Камиле найти мужество и внутренние силы жить дальше. Он выразил уверенность в том, что у нее все сложится хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой.