«Пример гибридный войны»: посольство РФ в США ответило на дисквалификацию Валиевой

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Посольство РФ в США назвало решение по Валиевой примером гибридной войны

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Накануне CAS вынес «приговор» фигуристке по делу о допинге.

Яркий пример гибридной войны — это решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение высказали в нашем посольстве в США, добавив, что и тут видна рука Вашингтона. Так Штаты пытаются не только очернить российских спортсменов, но и сорвать спортивные мероприятия в России, такие как Игры будущего или Игры стран БРИКС.

Накануне, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес Валиевой максимально жесткое наказание. Фигуристку отстранили из-за допинга на четыре года. Теперь ее лишат всех титулов и отберут награды.

Напомню, скандал разгорелся на Олимпиаде в Пекине. Тогда Валиева была главной претенденткой на золотые медали, но внезапно всплыла информация, что в ранее сданных пробах обнаружили запрещенный препарат. Кстати, на той же Олимпиаде наша команда по фигурному катанию завоевала высшие награды. Теперь результат могут пересмотреть. Заседание Международного Союза конькобежцев по этому вопросу состоится сегодня.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Новицкий назвал дисквалификацию на четыре года концом карьеры Камилы Валиевой.

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