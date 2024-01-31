ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

В 2024 году избирательный процесс будет длиться целых три дня. Это сделано для максимального удобства граждан.

ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Выборы президента России 2024

Центризбирком завершил прием подписей от участников выборов президента РФ для регистрации в качестве кандидатов. Таким образом на пост главы государства в 2024 году будут претендовать как минимум четыре персоны.

Как следует из официальных данных, кандидатами на выборах президента в 2024 году ЦИК уже зарегистрировал действующего главу РФ, самовыдвиженца Владимира Путина, также кандидатов от партий КПРФ Николая Харитонова, ЛДПР Леонида Слуцкого и «Новых людей» Владислава Даванкова.

Кроме того, в настоящий момент эксперты ЦИК проверяют подписи еще нескольких персоналий — Сергея Малинковича от «Коммунистов России», Бориса Надеждина от «Гражданской обороны» и блогера-самовыдвиженца Рады Русских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты ЭИСИ обсудили президентские выборы в России — 2024.

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