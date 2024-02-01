«Появятся преференции»: что Россия может извлечь из ситуации в Западной Африке

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 31 0

Африканист Пискунова: нестабильность в Западной Африке может сыграть РФ на руку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander R. Tyagni-Ryadno; Личный архив Наталии Пискуновой;5-tv.ru

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Какая обстановка складывается на этой части континента?

В странах Западной Африки прослеживается тренд на разобщение, однако Россия может воспользоваться этой ситуацией. Об этом 5-tv.ru заявила африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова.

По мнению эксперта, наблюдатели ждали этих событий уже много лет. Все 2000-е годы страны Африки очень старались идти по образцу западноевропейской интеграции. Они хотели построить «небольшой региональный Евросоюз», но у них этого не получилось.

«Если мы говорим о последствиях экономических и политических для региона, то здесь есть несколько моментов. Сейчас три государства фактически заявили уже не только о приостановке членства в ЭКОВАС, но и о полном выходе. Эти государства фактически закрываются друг от друга. Они будут меньше взаимодействовать друг с другом в плане снижение таможенной нагрузки. Плюс это отразится на валютах региона», — уверена Пискунова.

Существует также военно-политическая опасность, что эти государства, выйдя из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), могут оказаться более уязвимыми для внешних сил.

А вот для России рисков не наблюдается, так как политика страны в отношении с этими государствами акцентировалась именно на двусторонних связях, считает африканист. По мнению Пискуновой, может открыться даже больше новых перспектив.

«Может, на самом деле, даже открыться больше перспектив. В плане работы с природными ресурсами этих государств, работы в плане логистики, работой в отношении строительства дорог. Россия участвует в этом строительстве. Для России ситуация там довольно-таки стабильная, может быть, даже появятся преференции в плане торговых отношений, расширения объемов экспорта и импорта с этими государствами и так далее», — считает специалист.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер выходят из африканского союза ЭКОВАС.

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