Путин посетил площадку VK на форуме «Россия»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 47 0

Глава государства пообщался с гостями экспозиции, а те задали ему самые важные вопросы и рассказали о планах на будущее.

Путин посетил площадку VK на форуме «Россия»

Фото: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в очередной раз посетил масштабную выставку-форум «Россия», которая проходит на полях ВДНХ. Глава государства заглянул на площадку VK, где ознакомился с передовыми технологическими решениями.

Путин также пообщался с гостями экспозиции. Среди них были школьники и студенты, которые участвуют в программах VK по подготовке IT-специалистов. Один из них рассказал Путину, что уже четыре года активно участвует в олимпиадах по информатике и хочет стать программистом.

Президенту также рассказали о ряде проектов компании. Так, VK предоставляет бесплатное обучение цифровым профессиям и помогает молодым людям понять, как устроена IT-отрасль и какие профессии в ней есть, а также дает возможность сделать первые шаги в выбранном направлении. За последние два года в них приняли участие свыше 4,5 млн молодых людей.

Помимо этого, VK создает образовательные онлайн-проекты, доступные для всех жителей России независимо от места жительства. Аудитория образовательных сервисов корпорации за три года превысила 25 млн человек.

Организует VK и крупнейший молодежный фестиваль в России VK Fest. В 2024 году событие пройдет сразу в пяти городах России — Москве, Петербурге, Сириусе (Сочи) и, впервые, в Уфе и Красноярске. Зрители смогут посмотреть на «живые» выступления исполнителей, а также послушать лекции и принять участие в разнообразных активностях.

Глава государства посетил форум-выставку «Россия» уже в четвертый раз. В ходе визита он также побывал на стенде «Сбера».

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